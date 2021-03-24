شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سفينة تنتظر.. النفط يرتفع 2.1% بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سفينة عملاقة علقت بشكل جانبي في القناة مع انحناء قوسها على أحد الضفاف

- رئيس القناة : وحدات الإنقاذ بالهيئة تعمل على إخراج السفينة

ارتفعت أسعار نفط خام برنت بنسبة 2.1٪، ليصل إلى 62.11 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2٪، لتصل إلى 59.05 دولارًا للبرميل، حيث يشعر كلا المعيارين - الدولي والأمريكي – ببعض الراحة من توقف موجات البيع الأخيرة؛ بسبب الأخبار التي تفيد بأن سفينة حاويات عملاقة لا تزال عالقة في قناة السويس، مما يعيق حركة المرور على أحد أكثر شرايين الشحن ازدحامًا في العالم .

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، أن السلطات المصرية، اليوم الأربعاء ، عملت على إزاحة سفينة حاويات عملاقة ظلت عالقة في قناة السويس، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور بأحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم. وأضافت الصحيفة، أن سفينة الحاويات إيفر جيفن، التي يبلغ ارتفاعها 400 متر (1312 قدمًا)، علقت بشكل جانبي في قناة السويس، مع انحناء قوسها في أحد الضفاف، وفقًا لمشغلي السفن والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتبر السفينة، التي تديرها مجموعة إيفرجرين ومقرها تايوان، واحدة من أكبر السفن البحرية، حيث يمكنها نقل أكثر من 20 ألف حاوية، وهي أطول من مبنى إمباير ستيت إذا تم قياسه بشكل مستقيم.

وأوضح سمسار في لندن أن: "هناك ما لا يقل عن 100 سفينة تنتظر العبور بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط". وأضاف: "القاطرات تحاول إعادة تعويم السفينة، لكن ذلك لن يكون سهلاً." وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لوسائل إعلام مصرية إن وحدات الإنقاذ بالهيئة تعمل على إخراج السفينة.