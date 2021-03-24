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إيطاليا :مبادرة المملكة تحقيق سلام دائم في اليمن

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الدمام - شريف احمد - أعربت الحكومة الإيطالية عن ترحيبها بمبادرة المملكة ، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /اكي/ إن المبادرة إشارة مهمة تعطي زخما جديدا للمفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقا لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم.

وأكدت الوزارة دعم إيطاليا الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مناشدة جميع الأطراف للتوصل قريبًا إلى حل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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