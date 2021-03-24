شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا :مبادرة المملكة تحقيق سلام دائم في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الحكومة الإيطالية عن ترحيبها بمبادرة المملكة ، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية /اكي/ إن المبادرة السعودية إشارة مهمة تعطي زخما جديدا للمفاوضات، التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقا لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم.

وأكدت الوزارة دعم إيطاليا الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، مناشدة جميع الأطراف للتوصل قريبًا إلى حل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن.