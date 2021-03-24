وزير التعليم والسفير الهندي يناقشان ملف الزمالات والمنح الدراسية

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "عبد الصاحب استقب سفير جمهورية الهند في بغداد بيرندر سينغ ياداف وناقشا ملف الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة".

وأكد وزير التعليم خلال اللقاء "استعداد الجامعات العراقية كافة للتعاون والتنسيق وتطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الهندية مقترحا تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين بشأن آليات برامج الزمالات والمنح الدراسية المتبادلة"، داعياً إلى "تعزيز سياقات التواصل العلمي من خلال المنح البحثية والدراسية وتسهيل إجراءاتها والنشر العلمي المشترك في المستوعبات العالمية وتبادل الأساتذة والإشراف المشترك في الاختصاصات المختلفة والتعاون في مجالات الطب البشري بشكل خاص فضلا عن هندسة الطب الحياتي وهندسة الميكاترونيك وهندسة المعلومات والاتصالات والاختصاصات النادرة".

