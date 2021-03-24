انت الان تتابع خبر فنانة عربية جديدة تحصل على 'الإقامة الذهبية' من الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصلت الفنانة اللبنانية، تقلا شمعون، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، كنوع من التكريم لها، لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الفنانين الذين منحوا الإقامة.