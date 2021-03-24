نائب كردي يستبعد تمرير الموازنة الأسبوع المقبل

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "الخلافات لا زالت مستمرة بين القوى السياسية، ومن الصعب جداً تمرير الموازنة خلال الجلسة المقبلة".

وبين، أن "الخلافات بين المركز والإقليم تتمثل بشأن حصة كردستان من الموازنة، ومسألة تسليم نفط الإقليم إلى المركز".