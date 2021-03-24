انت الان تتابع خبر بالفيديو: اول تغريدة على تويتر تباع بـ 2.9 مليون دولار... والحديث عن شبكة منافسة لفيسبوك! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1- فيسبوك يعلن أغلاق 1.3 مليون حساب مزيف من تشرين الاول حتى كانون الاول الماضي

2- الجيش الصيني يمنع سيارات تسلا الامريكية من دخول مجمعاته السكنية.

3- جاك دورسي يبيع أول تغريدة له في تاريخ تويتر مقابل ما يزيد على 2.9 مليون دولار



4- البرازيل تقوم بغرّيم أبل مليونين دولار بسبب ازالة الشاحن من الصندوق.

5- تطبيق كلوب هاوس سيتوفر لهواتف الاندرويد بعد عدة اشهر.

6- مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على ديسكورد بأكثر من 10 مليارات دولار

7- الرئيس الامريكي السابق ترامب يخطط لإطلاق شبكة اجتماعية منافسة لفيسبوك وتويتر.