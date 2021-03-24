إشادة أممية بدول الجوار الليبي ومطالب بإخراج المرتزقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بدور مصر والمغرب وتونس في دفع العملية السياسية بليبيا وتسهيل جمع فرقائها.

وأكد يان كوبيش مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على الاستعداد الدولي لدعم أولويات الحكومة الليبية الجديدة وفي مقدمتها توحيد البلاد ومؤسساتها وضمان استمرار وقف إطلاق النار.



وقال كوبيش، إن "انسحاب المرتزقة من ليبيا يساعد على استعادة الاستقرار في البلاد، هناك إجماع في ليبيا على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة".

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في 10 مارس/آذار الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث.

وتصاعدت المطالبات الدولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.