عمّان تحتضن اجتماعا عراقيا مصريا أردنيا قبل قمة بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأربعاء، جولة مباحثات رسمية بين وفود وزارية من العراق والأردن حضورياً ومصر عبر دائرة تلفزيونية.

وأكد وزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع جاء وفق رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي.

وأضاف النجم أن "الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية".

وبحسب البيان، ناقش الوفد العراقي "التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري".

وعرضت خلال الاجتماع "مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيماوية".

ودعا الوفد العراقي "الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق؛ للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة".

وكان مصدر حكومي عراقي الإثنين الماضي، أعلن أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيزوران العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي، لعقد قمة ثلاثية مع رئيس الوزراء العراقي، بهدف مناقشة بناء محور سياسي مستقل في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن "جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث، هو إعلاء مشروع المشرق الجديد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك".

يذكر أن العاصمة الأردنية عمان قد استضافت قمة بين الدول الثلاث أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، بمشاركة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وركزت القمة على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويخدم القضايا العربية.