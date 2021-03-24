"تقييم الحوادث باليمن" يفند أكاذيب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الأربعاء، أكاذيب الانقلابيين الحوثيين حول قصف عدد من الأهداف في مناطق متفرقة باليمن.

وأعلن الفريق المشترك أنه "بعد البحث والاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بمستشفى الثورة في محافظة تعز تبين أنه يقع ضمن المناطق المحظور استهدافها من قوات التحالف العربي".



وتابع أن "وحدات المدفعية والهاون التابعة للتحالف العربي لم تستهدف هذه المنطقة في تاريخ الادعاء في 3 سبتمبر "أيلول" 2019".

ومضى قائلا إن "قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد 53 كيلو متر عن منطقة الثورة بتاريخ 21 إبريل "نيسان" 2015".

وحول ادعاءات الحوثي بشأن استهداف التحالف مصنعا للزيت، قال الفريق المشترك "كان لدينا معلومات استخباراتية أعدنا التحقق منها، وتبين أنه موقع لتصنيع الذخائر يمتلكه الحوثي في محافظة الحديدة".

وتابع "بناء على معلوماتنا الاستخباراتية، نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية مهمة جوية على مصنع ذخائر الحوثيين بمحافظة الحديدة بعد التحقق من خلوه من المدنيين".

وفيما يتعلق بقصف التحالف لمركز العطفين الصحي بمديرية كتاف بمحافظة صعدة في 2 سبتمبر "أيلول" 2015، قال الفريق "أطلعنا على قائمة المناطق المحظور استهدافها لدى قوات التحالف وقيمنا الأدلة الأخرى".

وتابع "تبين أنه مدرج ضمن الأهداف المحظور استهدافها وأن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدفين عسكريين عبارة عن راجمة صواريخ وعربة تابعة لمليشيا الحوثي يبعدان مسافة 18 كم عن مركز العطفين محل الإدعاء وكانت الإصابة مباشرة للهدفين".

واعتاد الانقلابيون الحوثيون استهداف المدنيين واللجوء للقصف العشوائي في اليمن خلال السنوات الماضية، لكنهم في المقابل، يلجأون للترويج للأكاذيب بالاستمرار حول عمليات التحالف.