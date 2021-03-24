ليبيا أولى محطات رئيس وزراء إيطاليا الخارجية.. 3 أهداف للزيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الأربعاء، أنه سيزور ليبيا الأسبوع الأول من الشهر المقبل، موضحا أن روما سوف تدافع عن مصالحها.

وتعد زيارة دراجي إلى ليبيا، هي أول زيارة خارجية له بعد توليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية في 13 فبراير/شباط الماضي، كما تعد الزيارة الأولى له إلى الدولة الأفريقية.



3 أهداف

وقال دراجي في تصريحات له أمام مجلس الشيوخ اليوم، إنه سيزور ليبيا في 6 أو 7 أبريل/نيسان، مشدداً على أن "موقف إيطاليا في ليبيا يتمثل في دعم الحكومة الانتقالية وضمان إجراء انتخابات في ديسمبر، واحترام وقف إطلاق النار"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشار إلى أن بلاده تدافع في ليبيا والبحر المتوسط عن مصالحها الوطنية وتعاونها الدولي في المجال الأمني مع شركائها الاستراتيجيين.

مصالح متضاربة

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه إذا كانت هناك مصالح متضاربة لا يجب أن يكون لدى إيطاليا شك في الدفاع عن مصالحها الوطنية ولا الخوف تجاه أي شريك.

تأتي الزيارة بعدما قام وزير الخارجية لويغي دي مايو بزيارة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، التقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وحول سر الزيارات الإيطالية إلى ليبيا، قال وزير خارجية روما: "بعد نحو أكثر عام بقليل من مؤتمر برلين حول ليبيا والذي روجت له إيطاليا، فإن هناك ليبيا مختلفة مع مؤسسات موحدة تمثل البلاد بأسرها، فيما تعد إيطاليا حالياً المحاور الأول".

علاقات تاريخية

وأكد دي مايو أن بلاده تربطها علاقات صداقة تاريخية مع الشعب الليبي، مضيفاً أنه زار ليبيا للقاء المؤسسات الجديدة، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وتستعد وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى التوجه "قريباً" إلى ليبيا، بعد دعوة وجهها رسمياً نظيرها الليبي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة خالد مازن.

وبحث الوزير الليبي أول أمس مع لامورجيزي، المسائل المرتبطة بالأمن، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن دعم إيطاليا للمسار الديمقراطي الليبي.

ملف المرتزقة

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ومنحها الثقة في 10 مارس/آذار الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية، التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة بشأن ليبيا، للاستماع إلى أول إحاطة للمبعوث الأممي يان كوبيش حول تطورات الأوضاع بالبلد الأفريقي.