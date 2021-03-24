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سوريا ترسل الأكسجين إلى لبنان بعد نفاده من المستشفيات

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت وسائل إعلام سورية عن وزيري الصحة في لبنان وسوريا القول اليوم الأربعاء إن سوريا ترسل إمدادات أكسجين طارئة إلى لبنان حيث يوجد ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفياته ويوشك الأكسجين المتوفر بها على النفاد.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش للوكالة العربية السورية للأنباء إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام.
وصرح حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لقناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الكمية الموجودة من الأكسجين في مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط إذ عرقل سوء الأحوال الجوية رسو السفن التي تنقل الإمدادات.
ولم يذكر حسن إن كان المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي من مصابي كوفيد-19.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عنه القول "هذه الاستجابة تنقذ أرواح اللبنانيين وتكفي لمدة ثلاثة أيام ريثما تصل الإمدادات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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