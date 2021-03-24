وزير خارجية تركيا لنظيره الأمريكي: صفقة إس-400 منتهية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء إنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 "صفقة منتهية"، أي أنها تمت بالفعل وباقية، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخارطة طريق لحل خلافاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث أنقرة على عدم الإبقاء على منظومة إس-400 في اجتماعهما في بروكسل.

وقال جاويش أوغلو إن محادثاته مع بلينكن جرت في مناخ بناء وإنهما اتفقا على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة سواء في تركيا أو الولايات المتحدة.