الحكومة المصرية تطلق تحذيراً بشأن شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، مع اقتراب شهر رمضان.



وطالب مدبولي بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد حذرت من مخاطر عادة سيئة يقوم بها عدد كبير من المصريين وتسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن عادة التدخين قد تكون سببا للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن التدخين يضعف وظائف الرئتين، ويزيد من أعراض فيروس كورونا، ويضعف مناعة الجسم ويجعله عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، فضلا عن جعل الشخص المدخن أكثر إصابة بأمراض القلب.