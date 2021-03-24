شاهد.. تشييع جثمان الشيخ حمدان بن راشد إلى مثواه الأخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شُيع جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الطاهر من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي بعد ظهر اليوم.



وقد تقدم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين وإلى جانبهما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما شارك في التشييع الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.