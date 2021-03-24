ملك البحرين يعزي قيادة الإمارات بوفاة حمدان بن راشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.



وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، ضارعاً إلى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.