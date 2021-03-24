منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تنعي الشيخ حمدان بن راشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء (24 مارس 2021).



ونوهت الإيسيسكو بالدور الكبير للفقيد في دعم الثقافة والآداب والتطورات العلمية، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

وأشادت المنظمة بالحرص الدائم الذي كان يوليه الراحل الكبير لدعم الإيسيسكو ورسالتها الحضارية، من خلال رعايته لعدد من برامجها وأنشطتها، خصوصا المتعلقة باللغة العربية للناطقين بغيرها، ومجالات التربية والتعليم، و "جائزة الشيخ حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي"، والتي تهدف إلى تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتُمنح كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

من جانبه عبر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، باسمه ونيابة عن جميع موظفي المنظمة، عن بالغ التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وللأمتين العربية والإسلامية، في وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،مؤكدا أنه تلقى نبأ رحيل المغفور له بإذن الله إلى جوار ربه ببالغ الحزن والأسى. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.