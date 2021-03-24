إغلاق 10 مساجد في السعودية بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم، 10 مساجد -مؤقتاً- في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



ووصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 45 يوماً إلى 357 مسجداً؛ تمّ فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة، هي: 4 مساجد في منطقة الرياض؛ تمّ رصد 4 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان؛ تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية؛ تمّ رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد؛ مسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد، بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة كافة، وفق "سبق".

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.