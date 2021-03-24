شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإيرانية: روحاني عاجز.. والملالي في وضع بائس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي اليوم (الأربعاء)، نظام خامنئي بالوقوف وراء وفاة أكثر من 250 ألف إيراني متأثرين بإصاباتهم بوباء كورونا ، مؤكداً أن معظم الضحايا تعرضوا لظلم نظام ولاية الفقيه.

وقال رجوي إن نظام ولاية الفقيه يعيش في وضع بائس لم يسبق له مثيل في السنوات الـ40 الماضية، بينما حكومة حسن روحاني مشلولة وعاجزة، مضيفاً أن مهزلة الانتخابات النيابية الماضية ورغم كل التلاعب بالأرقام، سقطت إلى أدنى مستوى من المشاركة خلال 40 عاما.

ولفت إلى أن خامنئي يريد أجواء ساخنة لمهزلة الانتخابات، لكنه من ناحية أخرى يريد تعيين مرشحه وإخراجه من الصناديق، لكن مهزلة الانتخابات الرئاسية لا شرعية لها في نظر الشعب الإيراني، وتوقع مقاطعة شعبية للانتخابات المرتقبة.