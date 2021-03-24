شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: الصين «تهديدٌ» للغرب وعلى تركيا التخلي عن «إس 400» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إبلاغ حلف شمال الأطلسي الأربعاء، بأن الصين تشكل تهديداً على الغرب، لكن الولايات المتحدة لن تجبر أحداً على الاختيار بين واشنطن وبكين، كما أبلغ بلينكن نظيره التركي مولود جاووش أوغلو، أن على تركيا التخلي عن منظومة صواريخ «إس400» الروسية.

وتتطلع فرنسا وألمانيا إلى توازن استراتيجي في العلاقات مع بكين وواشنطن لضمان ألا يتحالف الاتحاد الأوروبي مع واحدة من القوتين الكبريين في العالم بدرجة تتسبب في إبعاد الأخرى.

ووفقاً لنص كلمته التي سيلقيها في مقر حلف شمال الأطلسي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، فإن من المقرر أن يقول بلينكن في زيارته الأولى لأوروبا بعد تولي منصبه، إن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءها على الاختيار بينها وبين الصين بأسلوب «إما نحن أو هم».

وسيقول أيضاً «يمكن للدول العمل مع الصين كلما كان ذلك ممكناً»، مشيراً إلى ضرورة التعاون في مجال تغير المناخ.

لكن من المقرر كذلك أن يتهم بلينكن الصين بتقويض النظام العالمي القائم الذي بنته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية.

رسالة إلى تركيا

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث أنقرة خلال اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء على عدم الاحتفاظ بمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأضاف البيان أن بلينكن عبر أيضاً عن قلقه بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف ومكافحة العنف الأسري.

مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا المصالح المشتركة في سوريا وأفغانستان، والمحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، وكذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، فقال الأربعاء إنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 «صفقة منتهية»، أي أنها تمت بالفعل وباقية، وأضاف أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يحتاجون لخارطة طريق لحل خلافاتهم.

وأفاد جاويش أوغلو بأن محادثاته مع بلينكن جرت في مناخ بناء، وأنهما اتفقا على عقد المزيد من الاجتماعات الموسعة سواء في الولايات المتحدة، أو تركيا.