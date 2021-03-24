شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي محمد بن راشد بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وإلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. «إنَّا لله وإنا إليه راجعون».