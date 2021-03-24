شكرا لقرائتكم خبر عن برلسكوني في المستشفى لإجراء فحوص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزير الخارجية الأمريكي: نتمنى إقامة علاقات مستقرة مع روسيا وسنستمر في العمل معها من أجل مصالحنا
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وزير الخارجية الأميركي: نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة
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وزير الخارجية الأميركي: يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضا خصبة للإرهابيين
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وزير الخارجية الأميركي: في حال قررنا مغادرة أفغانستان سيكون ذلك بالتنسيق مع حلفائنا وبقرار مشترك
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وزير الصحة الباكستاني يعلن عزم الحكومة شراء مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني
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فيفا يوقف رئيسه وأمينه العام السابقين سيب بلاتر وجيروم فالك 6 سنوات أخرى
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تعويم سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس جزئياً وتوقعات باستئناف حركة الملاحة قريباً
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ألمانيا تقرر إلغاء الإغلاق الذي كان مقرراً في عيد الفصح
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الشارقة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام
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إعلان الحداد في الإمارات لمدة ثلاثة أيام
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حمدان بن راشد.. صاحب القلب الكبير في ذمة الله
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ديوان عجمان ينعي الشيخ حمدان بن راشد.. ويعلن الحداد
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إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام
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