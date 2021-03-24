شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزي القيادة بوفاة حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،رحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وبعث ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، ضمنها صادق تعازيه ومواساته بوفاة أخيه سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،رحمه الله، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رحمه الله، ضارعاً الى الباري جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.