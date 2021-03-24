شكرا لقرائتكم خبر عن «آيفون».. مجرد طاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

حصل مراهق تايلاندي على شهرة واسعة في وسائل التواصل بعد شراء «آيفون» من أحد مواقع بيع التجزئة الكورية الجنوبية، وعند وصول الطرد تبين أن الجهاز طاولة على شكل هاتف.

وكان الشاب لفت انتباهه إعلان بيع "آيفون" بسعر أرخص بكثير من سعره في السوق، وبعد أن تأكد من الثمن وإمكان توصيله قرر شراءه.

وعند وصول الطرد كان الصندوق الذي من المفترض أن يكون فيه الهاتف بطول الشاب تقريباً، لكن الجهاز ليس ما كان يتوقعه، إذا أنه لم يقرأ وصف المنتج بعناية قبل الشراء، فلو فعل لعلم أن الهاتف الرخيص كان في الواقع طاولة قهوة على شكل الجهاز الأكثر شهرة في العالم.