شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة بدلاً من ثني الركبة في الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت إدارة سباقات الفورمولا1 للسائقين بعدم ثني الركبة قبل انطلاق السباق للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا العنصرية، وقررت الإدارة إطلاق مبادرة «WeRaceAsOne» التي تشير من عنوانها لعدم وجود فوارق تمييزية بين الرياضيين في السباقات، بدءاً من سباق جائزة البحرين الكبرى الأحد المقبل.

وكان عدد من سائقي الفورمولا1 عبروا عن عدم ارتياحهم لمجاراة البطل البريطاني لويس هاميلتون في ثني الركبة، رغم ارتدائهم جميعاً قميص «كلا للعنصرية» قبل السباقات، وعلق هاميلتون: «لا أعتقد أن الأهم هو ثني الركبة بل محاربة العنصرية في الكواليس وفي حياتنا اليومية وإحداث تغيير إيجابي».

ويتطلع هاميلتون لدعم الفورمولا1 في حملة «Hamilton Commission» التي أطلقها العام الماضي لمساعدة السائقين السود الناشئين في دخول عالم الفورمولا1.

