شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يطلب من ميلان دفع سعر توموري كاملا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد نادي تشيلسي مطالبته بدفع «أي سي ميلان» الإيطالي سعر مدافعه فيكايو توموري (26 مليون إسترليني) بعد أنباء تفيد برغبة العملاق الإيطالي في تحويل عقد إعارته من تشيلسي في 22 يناير الماضي لصفقة دائمة في الصيف.

وترك توموري الذي لم يلعب مع البلوز سوى 4 مرات مع المدرب السابق فرانك لامبارد، أثراً طيباً في الميلان، ولعب معه جميع مبارياته وساعده في احتلال الوصافة بفارق 6 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

وكان باولو مالديني المدير الرياضي وأسطورة الميلان السابق، عبر عن رغبته في شراء توموري، وقال: «توموري موهوب ولدينا خيار شرائه، السعر مرتفع جداً وميلان سيقرر في نهاية الموسم مستقبله ويتحاور مع إدارة تشيلسي».

وسبق لتوموري أن عبر عن استيائه من تجاهل لامبارد له وتفضيله الأيقونة البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، عليه، وأكد ولاءه للميلان على الأقل حتى نهاية فترة الإعارة. وقال: «2020 كان عاماً صعباً من الناحية الكروية خصوصاً بعد مشاركتي الكبيرة في المباريات عام 2019، وتحولت ببساطة من الرقم 100 إلى الصفر ولم أفهم لماذا، كان عاماً مليئاً بالتحديات، لا أقول إنني لن ألعب أبداً مستقبلاً في تشيلسي، لكنني حالياً لست لاعب تشيلسي؛ بل ميلان وعلي التركيز في هذا الآن».

