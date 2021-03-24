شكرا لقرائتكم خبر عن شريحة جبن تحظر حساباً على «فيسبوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُغلق حساب التقني البريطاني إيفان بوب (59 عاماً) على «فيسبوك» لمدة أسبوعين بعد أن وضع لقطة شريحة جبن كصورة لملفه الشخصي للضحك، فاعتبرها الموقع انتهاك خصوصية.

وقال بوب: «أحد أساليب مسؤولي «فيسبوك» التي تجعلهم يتخلصون منك هو التظاهر بأنك شخص آخر، ثم يرسلون طلب إدخال رمز بعد إرسال صورة من بطاقة هويته لإثبات أنك صاحب الحساب. وأضاف: وضعت صورة الجبن خلفية لصفحتي لأنها بدت كوجه يشبه إلى حد ما دباً قطبياً.

وإيفان بوب خبير في التكنولوجيا من برايتون، وأسس مجلتين عن الإنترنت وصاغ مصطلح «مقهى الإنترنت»في التسعينات من القرن الماضي.

وعبر عن عجزه لعدم إمكانه القيام بشيء حيال الحظر المؤقت، مبدياً تفهمه لقرار «فيسبوك» لأن بعض الأشخاص يعمدون لفعل أشياء سيئة.