«قضية وجودية».. الرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ناقش مع نظيره البوروندي، إيفاريست ندايشيميى، اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوروندي،: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وأضاف السيسي أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين.

وقال الرئيس السيسي: "أكدت ضرورة السعي للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".