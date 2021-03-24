ماكرون يدعو لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مؤكداً على دعم باريس للسلطات الليبية الموحدة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وقال ماكرون، في تصريحات له للصحفيين بباريس، إن الليبيين لديهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة، إلى جانب الاستفادة من ثروات بلادهم.

وأكد الرئيس الفرنسي، أثناء استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على عدم إمكانية إحلال الاستقرار في ليبيا ما لم يكن ثمة سلام واستئصال للإرهاب.

وأوضح أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستمهد الطريق أمام عودة الاستقرار للبلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، مجدداً دعم وقف إطلاق النار في البلاد وبلوغ إجراء الانتخابات.

من جانبه، قال المنفي إن فرنسا أكدت دعمها للسلطات الليبية، مضيفاً أن باريس تتجه إلى إعادة فتح سفارتها في البلاد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن هناك سعياً في ليبيا إلى إجراء انتخابات، نهاية العام الجاري، وفق ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق.

وتابع المنفي أن سلطات المرحلة الانتقالية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة.

ومؤخراً، نالت حكومة عبد الحميد دبيبة في ليبيا ثقة البرلمان، حتى تتولى مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية.