السودان يوافق على وساطة الإمارات في مفاوضات سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق السودان، اليوم الثلاثاء، على وساطة دولة الإمارات في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، صرح بأن مجلس الوزراء السوداني أيد اقتراحاً بوساطة الإمارات في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تشيّده الأخيرة على النيل الأزرق.

ومنذ يناير الماضي، كان الحديث يدور حول الوساطة الإماراتية في مفاوضات سد النهضة، حين زار وفد من الخارجية السودانية الخرطوم لتقديم مبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، من أجل تسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض.

والتقى الوفد الإماراتي آنذاك مسئولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسئولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تنوي تأجيل ملء المرحلة الثانية من سد النهضة رغم احتجاج كل من مصر والسودان.