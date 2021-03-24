بايدن يعلّق على حادث كولورادو الدموي.. ويدعو الكونجرس لحظر السلاح.. والشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونجرس للعمل من أجل حظر الأسلحة، وذلك على خلفية حادث مقتل 10 أشخاص بإطلاق نار في كولورادو في وقت سابق اليوم.

وحث بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، المشرعين في الكونجرس للعمل من أجل حظر الأسلحة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تأثرت كثيراً بحادثة إطلاق النار في كولورادو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن تمرير قانون حظر السلاح في الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين، مشيداً بشجاعة الشرطة في التعامل مع حادثة إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، وقع حادث إطلاق نار في مركز تجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ونجحت قوات الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث بثته محطة التلفزيون المحلية "KDVR-TV"، رجلاً ملتحياً شبه عار ومكبلاً، ويجري نقله إلى سيارة إسعاف. وبدا أن ساقه ملطخة بالدماء.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن شاباً في الحادية والعشرين من عمره يواجه 10 اتهامات بالقتل، تتعلق بإطلاق النار في متجر بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة، بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين في متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شمال غربي دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.

يشار إل ان هذا الحادث الدموي هو الثاني في الولايات المتحدة خلال أسبوع، حيث قام مسلح بقتل 8 أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.