أسوشيتد برس: رئيس وزراء إثيوبيا يعترف رسمياً بارتكاب جرائم حرب في تيجراي

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن ما صرح به رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشأن ارتكاب فظائع في "تيجراي" هو "أول اعتراف رسمي وعلني من جانبه بجرائم حرب محتملة في الإقليم الواقع شمال البلاد"، حيث يستمر القتال وتلاحق القوات الحكومية زعماء الإقليم الفارين.

وقال أحمد، في خطاب أمام البرلمان بالعاصمة أديس أبابا اليوم الثلاثاء نقلته الوكالة، إن التقارير تشير إلى أن فظائع قد ارتكبت في إقليم تيجراي.

وأضاف أحمد: "الحرب شيئاً سيئاً، ونعرف الدمار الذى سببته هذه الحرب"، مضيفاً أن الجنود الذين اغتصبوا نساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتم محاسبتهم على الرغم من أنه تحدث عن "دعاية مبالغة" من قبل جبهة التحرير الشعبية فى تيجراى.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث في الوقت الذى يزداد فيه القلق بشأن الوضع الإنساني في الإقليم المحاصر الذي يعيش فيه نحو 6 مليون شخص.

وفي وقت سابق، وصفت الولايات المتحدة بعض الانتهاكات في تيجراي بأنها "تطهير عرقي"، وهو ما ردت عليه السلطات الإثيوبي بأنه "بلا أساس".

ويواجه أبي أحمد ضغوطاً لإنهاء الصراع في تيجراي وأيضا تأسيس تحقيق دولي في مزاعم جرائم الحرب، تقوده الأمم المتحدة.

ويقول منتقدو حكومة أبي أحمد أن التحقيق الفيدرالي الجاري "ليس كافياً"، موضحين "أن الحكومة لا تستطيع أن تحقق مع نفسها".

والأسبوع الماضي، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، في تصريحات للوكالة، إن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية قد طلبت المشاركة مع مكتب المفوضة فى تحقيق مشترك حول مزاعم ارتكاب كافة الأطراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.