شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ 7 فرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة نيابة عن ‏النقيب رجائي عطية نقيب المحامين، وحضور محمد الكسار، ومحمد نجيب عضوي مجلس النقابة العامة للمحامين، وعمرو الخشاب ‏عضو نقابة جنوب القاهرة.‏

عقدت الجلسة بمقر قاعة اتحاد عمال مصر لنقابات "جنوب القاهرة - شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - حلوان - بنها - شبرا الخيمة - ‏شمال الجيزة"، ‏واستهل أمين عام النقابة كلمته لشباب المحامين بتقديم التهنئة لكل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلا:" اليوم احتفالين لكم؛ الأول هو ‏أداء قسم المحاماة الذي بعده ستصبحون محامون فعليون، والثاني هو احتفال عيد الأم التي لولاها ما كنتم هنا من الأساس، ولما وصلتم ‏لما أنتم فيه حاليا، ومهما نتحدث عنها لا نستطيع أن نوفيها حقها، فعطائها لا ينضب دون تنتظر أي مقابل".‏

وأكد الجمال أن الوالدين هما أساس النجاح لكل فرد، فرب العزة اختصهم بما لم يختص به غيرهم من المخلوقات، فقد قرن طاعتهم ‏بعبادته لبيان عظم قدرهم ومنزلتهم فقال جل جلاله في كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"، مشددا على ‏حسن معاملتهم وطاعتهم، حتى تنالوا رضا وكرم الله.‏

وأضاف أمين عام نقابة المحامين، إن حلف اليمين شرط أساسي من شروط القيد بنقابة المحامين، كما نص قانون المحاماة، مؤكدًا أن ‏القسم له أهمية ومعاني جليلة يجب أن يعيها كل محام، وأنه ليس عبارات تردد وفقط، بل يمثل نقلة في حياة خريجي كليات الحقوق ‏ينطلقون منها إلى مرحلة جديدة ليسطر يومًا تاريخيًا محفوراً في ذاكرتهم للأبد‎.‎

وأشار إلى أن مهنة المحاماة تضيف للمحامي العلم والفصاحة، وتجبره على أن يعمل لثقل مهاراته، وأن ينهل من جميع العلوم ليكون ‏قادرًا على ممارسة المحاماة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة أساسها الأخلاق، والعلم والمعرفة والقدرة على الإقناع، إلى جانب التزام ‏الكلمة الحسنة والمظهر المشرف‎.‎

وشدد الجمال على أن المحامي مسؤول على سلوكه وتصرفاته فهو محل نظر المجتمع، مشيراً إلى ضرورة اعتزاز المحامي بنفسه ‏وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال له رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم، منبهًا ‏على المحامين الجدد احترام النفس والاعتزاز بالشخصية، ومعرفة كيفية التعامل مع كافة أطراف العدالة وفئات المجتمع المختلفة‎.‎

وأكد أن الأخلاق هي أساس نجاح المحامي، فالأخلاق تمنح الفرد إمكانيّة اختيار السلوك الصادر عنه، وتحديد شكله، ممّا يعني الإسهام ‏في تشكيل شخصيّة الفرد، وتحديد أهدافه في الحياة‎.‎