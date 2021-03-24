شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم للدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسى لتأهيل شباب أفريقيا 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من النواب والشيوخ، جاءت عقب اللقاء الذى عقدته فى مجلس النواب.

وأضافت رشا راغب في تصريحات صحفية لها، أنه كان هناك عرض عام لإنجازات الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتة إلى أن وفد التنسيقية جاء للاطلاع على أعمال الأكاديمية، واستعراض الإنجازات التي قامت بها.

وتابعت: "أحد الجوانب التي نغطيها داخل الأكاديمية هى العلوم السياسية والتشريعية، وتميزهم سمح لهم بالتواجد في مجلس النواب والشيوخ والتنسيقية أيضا، هناك استكمال للدورات التدريبية داخل الأكاديمية، وسيكون هناك فتح التقديم لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة، وفتح باب التقديم الدفعة الرابعة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي يوم 15 أبريل للشباب من 54 دولة أفريقية.

وأوضحت أن هناك شراكات اجنبية تمت في الفترة الأخيرة ومنها مع كوريا الجنوبية ودول أخرى في الجزء التدريبي والبحثي للمتدربين.

زار وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاربعاء، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضم الوفد كلا من النائبة سها سعيد والدكتورة هيام فاروق عضوى مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، والنائب عماد خليل وخالد بدوى ومرثا محروس ورشا كليب وآية مدنى وهادية حسنى من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.