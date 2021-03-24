شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تتابع تنفيذ توصياتها بشأن موازنتى التعليم والصحة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول، عصر يوم الأحد عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2020 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى، عصر يوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2020 فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.