الأمن يضبط أبطال فيديو سحل وتعذيب طالب بسبب خلافات على أولوية المرور بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على طالب بأسلحة بيضاء وتبين بأنه خلافات على أولوية المرور بالدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص حال تعديهم بالأسلحة البيضاء على شخص أمام أحد المحال بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وبالفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص – مقيمين دائرة القسم بالتعدي على طالب جامعي – مقيم بدائرة القسم باستخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بين أحدهم والمجني عليه بسبب أولوية المرور.

وبمناقشة المعتدى عليه قرر بما جاء بمقطع الفيديو وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.