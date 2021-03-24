السيطرة على حريق محدود بجراج جامعة سنجور في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق محدود اندلع، عصر اليوم الأربعاء، بجراج مبنى جامعة سنجور بميدان المنشية، دون وقوع خسائر أو إصابات.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا بنشوب حريق بمبنى جامعة سنجور، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بكراتين مخزنة بالجراج بالطابق الرابع بمبنى جامعة سنجور، دون خسائر أو إصابات.

جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.