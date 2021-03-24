المحرصاوي": نسابق الزمن لتكون الأزهر من الجامعات الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على التعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مؤكدًا أن هذا التعاون قديم ووطيد منذ تأسيس المنظمة عام 2006م.

وأوضح رئيس الجامعة خلال لقاء جمع قيادات الجامعة والمنظمة ضم كلا من الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب شئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب فرع أسيوط، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات، أن الجامعة والمنظمة يعملان وفق المخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030 م.

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك جهودًا عظيمة بذلت على جميع الأصعدة في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر قامت بإنشاء داتا سنتر بهدف ربط جميع قطاعات الجامعة ببعضها البعض؛ سواء في القاهرة أو في الأقاليم، بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت في مخططها الإستراتيجي إنشاء أربعة آلاف نقطة اتصال تغطي جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك رؤية للجامعة تتضمن تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمختلف الكليات وتأهيلهم وذلك في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن من أجل أن ذكية، تدار إلكترونيًّا بالتعاون مع إدارة المشروعات بالمنظمة، والتوسع في برنامج سفراء الأزهر الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين، تلبية لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

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