"لم ندرسها في كليات الطب".. ماذا قال ممثل الصحة عن ختان الإناث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال ممثل وزارة الصحة، خلال مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، إنه من الناحية العلمية لا يوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.

وأضاف، أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على أنه أمر طبي، على غير الحقيقة، حيث لا يوجد سند طبي.

وتابع: "كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لايوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة".

وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، على أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.

واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابي.