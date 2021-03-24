الصحة الإماراتية: تقديم 125 ألفًا و447 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تقديم 125 ألفًا و447 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7 ملايين و603 آلاف و328 جرعة.

وأوضحت الوزارة في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء أن معدل توزيع اللقاح 76.88 جرعة لكل 100 شخص، منوهة بأن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا

في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



tags ذات صلة

إغلاق محافظة جنين الفلسطينية 3 أيام بسبب "كورونا"