الخارجية الأمريكية: فتح سفارتنا في ليبيا عند تحسن الوضع الأمني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن واشنطن تعتزم فتح السفارة الأمريكية في ليبيا بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأضافت بورتر- في تصريح، أوردته بوابة وسط الليبية، اليوم الأربعاء: "أنه جرى تعليق العمليات في السفارة منذ عام 2014، لكن لدينا سفير لدى ليبيا (ريتشارد نورلاند)، يعمل

من سفارتنا في تونس، ويسافر إلى ليبيا بشكل دوري لحضور لقاءات هناك".

يذكر أنه في 17 مارس الجاري، ردت بورترعلى تساؤل بشأن إمكانية إعادة السفير الأمريكي إلى طرابلس، بعد التقدم السياسي الذي حدث في ليبيا، قائلا"ليس لدينا حاليًّا

أي شيء قيد الإعداد.

وفي سياق متصل أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي الوفيات 2564.

وسجل المركز 901 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 153 ألفا .

وتجاوزت الإصابات في العالم 124 مليونا و469 ألفا، وتم تسجيل أكثر من مليونين و738 ألف حالة وفاة



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