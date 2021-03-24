إغلاق محافظة جنين الفلسطينية 3 أيام بسبب "كورونا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت دولة فلسطين، عن إغلاق محافظة جنين لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح يوم غد الخميس، وحتى صباح الأحد المقبل، نظرًا لارتفاع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألفي إصابة.

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق شامل لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمحلات التجارية وحركة المواصلات، باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات والخدمات الرئيسية في البلديات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم بالتشدد في تطبيق قرار الإغلاق وفض أي تجمعات أو مناسبات تنظم تحت أي مسمى باستخدام القوة، وسيعرض المخالفون لقرار الإغلاق وحظر

التجمعات أنفسهم للمساءلة القانونية.وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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