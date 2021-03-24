إيران تُسجل 7605 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 7 آلاف و605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد التراكمي للإصابات المُسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى مليون و823 ألفا و317 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و874 حالة في وضع حرج.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في بيان صحفي، ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 62 ألفا و45 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من "فیروس"

بلغ مليونا و562 ألفا و709 متعافين حتى الآن.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة. وفيما يتعلق

بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



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