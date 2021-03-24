بولندا تسجل نحو 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء تسجيل 29 ألفاً و978 حالة إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة.

وسجلت بولندا 575 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 50 ألفاً و340 حالة.

ويعد الوضع في بولندا حاليا أسوأ مما كان عليه خلال ذروة الجائحة سابقا في فصل الخريف، حيث يحتاج عدد أكبر من المصابين لدخول المستشفى، وفقاً لما قاله وزير الصحة آدم نيدزيلسكي.

ويشار إلى أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا، التي لديها قدرة أكبر على الانتشار من السلالة الأصلية، هي المهيمنة في بولندا حاليا.

وقد تم شغل نحو 75 % من الأسر المتاحة لمرضي فيروس كورونا في أنحاء البلاد. وقال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي إن نفس الأمر يحدث بالنسبة للأسرة المزودة بأجهزة تنفس صناعي، اللازمة للمرضى الذين تعد حالتهم خطيرة.

وأضاف "الوقت الأصعب ما زال ينتظرنا".

وجرى تطبيق قيود إضافية لمواجهة فيروس كورونا ابتداء من السبت الماضي، تشمل إغلاق المدارس والفنادق والمؤسسات الثقافية والمنشآت الرياضية، ولكن من المرجح فرض قيود جديدة.



