دولة تفرض 6900 دولار غرامة على السفر للخارج دون سبب وجيه

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد.

وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز «أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج... هو 17 مايو ».

وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.