اخبار العالم

دولة تفرض 6900 دولار غرامة على السفر للخارج دون سبب وجيه

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت بريطانيا أنها ستفرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6900 دولار) على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو، وذلك في تشديد للقيود الحدودية بالبلاد.
 وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.
 وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز «أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج... هو 17 مايو ».
 وأضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم. ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل.
 لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين بشأن موجة ثالثة من فيروس في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا