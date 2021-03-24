روسيا تخطط لإنتاج «سبوتنيك في» في ألمانيا



ابوظبي - سيف اليزيد - تخطط شركة الأدوية الروسية آر فارم لإنتاج لقاح فيروس كورونا «سبوتنيك في»، الذي تم تطويره في موسكو، في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، ابتداء من يونيو.

وقال ألكسندر بيكوف، المدير التنفيذي لشركة آر فارم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «نبذل قصارى جهدنا حتى يبدأ (الإنتاج) في الصيف»، مضيفا أن المختبر في بلدة إلرتيسن البافارية مجهز بالفعل، وسوف يكون قادراً على إنتاج ملايين الجرعات كل شهر.

يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تمنح موافقتها الرسمية لاستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيكوف: «نحن ننتظر قرار وكالة الأدوية الأوروبية، لأن هذا هو الأساس القانوني الذي نحتاجه لبدء الإنتاج».

ويمكن بعد ذلك تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلقاح سبوتنيك في من إلرتيسن. ومن المقرر إجراء عمليتي تفتيش لوكالة الأدوية الأوروبية في روسيا في أبريل.



