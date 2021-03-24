كوريا الجنوبية وأميركا تقللان من أهمية الاختبار الصاروخي لبيونج يانج



ابوظبي - سيف اليزيد - أقرت السلطات الكورية الجنوبية والأميركية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى باتجاه الصين في البحر الغربي الأحد الماضي، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤول بهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عملية الإطلاق بعد أن ذكر تقرير بصحيفة «واشنطن بوست» أن الاختبار الصاروخي يمثل «أول تحد من جانب (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون للرئيس الأميركي جو بايدن».

وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون إلى أن الصاروخين ليسا من الصواريخ الباليستية، المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية، لكنهما صواريخ كروز قصيرة المدى.

وكانت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن مصادر لم تكشف عنها، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد، فيما يعتقد أنه أول تجربة صاروخية لبيونج يانج منذ تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وصرح مسؤول بارز بالإدارة الأميركية بأن عملية الإطلاق «كانت جزءاً من الاختبارات العادية» ولم تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن للصحفيين في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، لدى سؤاله عن عملية الإطلاق: «علمنا أنه لم يتغير شيء كثير».

ونقلت وزارة الدفاع الأميركية عن بايدن قوله: «إنه عمل جرى كالمعتاد. ليس هناك أي مشكلة جديدة فيما فعلوه».

وجاءت عملية الإطلاق في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية والأميركية.

وكانت تدريبات القيادة التي استمرت تسعة أيام، والتي لم تشمل تدريباً ميدانياً، قد انتهت الخميس الماضي.



