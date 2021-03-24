العالم يكافح موجات جديدة من كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - دفع تجدد الإصابات بكورونا حكومات في العالم إلى إعادة فرض تدابير لا تحظى بتأييد شعبي بما يشمل قرارات إغلاق رغم توفر اللقاحات.

في ألمانيا، أعلن القرار في ختام مفاوضات استمرت حوالي 12 ساعة بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء المقاطعات حيث ستغلق غالبية المتاجر وستلغى الاحتفالات في عطلة عيد الفصح من 1 الى 5 أبريل كما ستحظر التجمعات.

وقالت ميركل إن "الوضع خطير، عدد الإصابات يتزايد بشكل متسارع والأسرّة في أقسام العناية الفائقة بدأت تمتلئ مجدداً".

وتواجه ألمانيا "وباء جديداً" بسبب انتشار نسخ متحوّرة جديدة وفق المستشارة التي حذرت "لدينا فيروس جديد إنه أكثر فتكاً بكثير، وأشد عدوى لفترة أطول بكثير".

ومددت هولندا القيود السارية لمواجهة كورونا حتى 20 أبريل فيما فرضت النرويج إجراءات جديدة يبدأ تنفيذها الخميس.

وستعقد الحكومة البلجيكية اجتماعاً طارئاً اليوم لكي تقرر كيفية محاربة الارتفاع الجديد في الإصابات.

وتلقى العاملون في الخطوط الأمامية في بريطانيا دعماً الثلاثاء مع بيع لوحة لبانسكي بقيمة 16,75 مليون جنيه استرليني (قرابة 20 مليون يورو) في مزاد علني. وهذا مبلغ قياسي بالنسبة للفنان البريطاني، وسيُخصص الجزء الأكبر منه لجهاز الصحة العام.