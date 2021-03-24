شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا .. 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ماليزيا 1268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل أكثر من ثلث حالات الإصابة الجديدة في ولاية سيلانجور، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأربعاء. وذكرت وزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أنه تم تسجيل إجمالي 14 ألفا و637 حالة نشطة.

ومن بين الحالات التي تم تسجيلها اليوم، خمس حالات فقط كانت قادمة من الخارج، بينما باقي الحالات تم انتقالها محليا. وتم تسجيل حالتي وفاة أخرى، مما يرفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 1246 حالة.