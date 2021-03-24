انتخابات إسرائيل.. نتنياهو ومعارضوه بانتظار "القائمة العربية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقارب بين معسكري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعارضيه بانتخابات الكنيست يشي بأن أمامه مهمة شاقة لتأمين استمراره بالسلطة.

وبفرز 90% من أصوات الناخبين الإسرائيليين في الاقتراع، لا توجد أغلبية لا لمعسكر نتنياهو ولا للمعسكر الساعي لحكومة بديلة.

وبات منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، وهي الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، الشخصية الأهم في إسرائيل.

فالقائمة حصلت، عقب فرز 90% من الأصوات، على 5 مقاعد بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ما يجعلها حاسمة باتجاه تحديد هوية رئيس الوزراء القادم.

وحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا، فيما حصل المعسكر الداعي لاستبداله على 56 مقعدا.

ويتعين على نتنياهو تشكيل ائتلاف من 61 عضوا على الأقل بالكنيست المشكل من 120 مقعدا من أجل تشكيل حكومة.

وجاءت نتائج فرز 90% من الأصوات كما يلي، حيث حصل معسكر نتنياهو، المكون من حزب الليكود على 30 مقعدا، وشاس 9، يمينا 7، ويهودوت هتوراه 7، والصهيونية الدينية 6.

أما معسكر الحكومة البديلة، فهناك مستقبل (17)، أزرق أبيض (8)، إسرائيل بيتنا (7)، العمل (7)، أمل جديد (6)، القائمة العربية المشتركة (6)، ميرتس (5).



وبالمقابل، فإن القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور حصلت على 5 مقاعد.

ولم يحدد منصور المعسكر الذي سيكون فيه، راهنا ذلك بما سيحصل عليه من مطالب المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشكلون 20% من السكان.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن منصور قوله إنه مستعد لمنح الائتلاف الحكومي القادم شبكة أمان خارجية مقابل تلبية احتياجات المجتمع العربي.

وأضاف منصور: "لسنا بجيب أحد".

وكشف مصدر مقرب منه أن اتصالا جرى، مساء أمس، بين رئيس القائمة العربية الموحدة وزعيم المعارضة ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

وتسود توقعات بأن نتنياهو قد يطلب من منصور منح حكومته شبكة أمان بالكنيست ليكون بإمكانها الحصول على ثقة البرلمان الإسرائيلي.

ولكن الوزير البارز في حزب "الليكود" يؤاف كاش، قال للهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن "عباس لن يكون مطلقا شريكًا في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو".

أما القيادي في حزب "الليكود" النائب ميكي زوهار، فقال "أستبعد أن تتشكل حكومة بدعم خارجي من حزب منصور عباس".

وأمام نتنياهو إمكانية محاولة الحصول على دعم حزب "أمل جديد" برئاسة القيادي السابق في "الليكود" جدعون ساعر.

ولكن ساعر قال لأنصاره فجر اليوم: "نلتزم بعدم الدخول إلى حكومة برئاسة نتنياهو، وسنبذل جهدنا لتشكيل حكومة بديلة وإذا ما شكل نتنياهو حكومة فإننا سنعمل من خلال صفوف المعارضة".

ولكن نتنياهو حذر من أن عدم تشكيل حكومة برئاسته سيعني التوجه إلى انتخابات خامسة.

وقال لأنصاره، فجر اليوم الأربعاء: "الدولة بحاجة إلى حكومة مستقرة، يجب أن لا نجر إسرائيل بأي حال من الأحوال إلى الانتخابات الخامسة".

وأضاف: "يجب تشكيل حكومة مستقرة الآن، أي خيار آخر سيقودنا عاجلاً أم آجلاً إلى انتخابات خامسة ويجب ألا نذهب إلى هناك".

وأكد نتنياهو أنه سيعمل من أجل "منع الانتخابات الخامسة وتشكيل حكومة جديدة ومستقرة لإسرائيل".

وتنتظر الأحزاب ظهور النتائج النهائية لفرز الأصوات، خلال اليومين القادمين، قبل الدخول في مفاوضات جادة حول تشكيل حكومة.