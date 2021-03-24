شكرا لقرائتكم باريس: مناقشات بناءة مع أميركا حول تحديات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء، أن اجتماعات بناءة جرت في كنف الحلف الأطلسي.

كما أوضح في تغريدة على حسابه على تويتر أن مشاورات بناءة جرت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب حول إيران والتحديات الأمنية المشتركة.

أتى ذلك، بعد أن أعلن الوزير البريطاني في وقت سابق أن المباحثات تطرقت إلى ملف إيران النووي ومبادرات السلام في اليمن.

تماسك الحلف

وكان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي جددوا أمس الثلاثاء تأكيد التزامهم بالذود عن دول بعضهم بعضا ضد أي هجوم خارجي، مشددين على متانة العلاقات بين أميركا الشمالية وأوروبا بعد أربع سنوات من الشك والقلق لدى بعض الحلفاء.

كما أعرب الوزراء وبينهم بلينكن، عن التزامهم بالمادة الخاصة بالدفاع الجماعي - المادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو - والتي بموجبها يعد الهجوم على أحد الحلفاء هجوما عليهم جميعا.

يذكر أن الإدارة الأميركية كانت أكدت سابقا تمسكها بوحدة الأطلسي، من أجل التعاون في العديد من الملفات وعلى رأسها النووي الإيراني وروسيا والصين وغيرها من التحديات.

فيما تسعى أوروبا إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع طهران، إلا أنه بدأ بالتهاوي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع تصاعد الانتهاكات الإيرانية.